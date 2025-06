EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,34 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,34 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,41 EUR zu. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,29 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 586.680 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2025 bei 15,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 3,19 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 31,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,77 EUR für die EON SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.05.2025. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

