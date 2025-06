EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 15,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 15,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.337.124 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 32,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,77 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 vorlegen. EON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Hold

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EON SE-Aktie angepasst