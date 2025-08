EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,49 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 16,49 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 16,50 EUR. Bei 16,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 887.461 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 58,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,39 EUR an.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25,22 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. EON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Siemens Energy-Aktie rutscht ab: JPMorgan erwartet Aufstieg von Siemens Energy in den EuroStoxx 50

Experten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für EON SE-Aktie