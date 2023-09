EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,26 EUR zu.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,26 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,28 EUR an. Bei 11,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.105.301 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,25 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 18.817,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je EON SE-Aktie.

