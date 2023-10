EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 10,72 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,72 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 10,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 619.242 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,25 EUR an.

Am 09.08.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Am 14.11.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

