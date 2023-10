EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 10,57 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 10,57 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.470.283 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 14,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 31,09 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,25 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23.338,00 EUR gelegen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte EON SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,10 EUR je EON SE-Aktie.

