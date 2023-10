EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Vormittag

EON SE im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 10,83 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 10,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,81 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.488 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 12,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 09.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte EON SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,09 EUR fest.

