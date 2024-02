EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Rot

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 12,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 12,11 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,06 EUR nach. Bei 12,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.211.485 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 5,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 19,45 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start freundlich

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach