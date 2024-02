EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,25 EUR zu.

Das Papier von EON SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,29 EUR. Bei 12,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 77.268 Stück.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,49 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,75 EUR am 07.02.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 20,41 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,20 EUR aus.

Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

