EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich EON SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 12,13 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 12,13 EUR zu. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,14 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,94 EUR. Bisher wurden heute 1.596.689 EON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 10,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,02 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 0,510 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,530 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,30 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

