EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 12,66 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 12,66 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 520.670 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 13,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,551 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,99 EUR.

Am 26.02.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verloren

DAX-Handel aktuell: DAX zündet zum Handelsende Kursrakete