EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Freitagmittag zu

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 11,72 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,79 EUR. Bei 11,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.956.296 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2023 auf bis zu 11,79 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 60,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,23 EUR.

EON SE ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 126,40 Prozent auf 34.067,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte EON SE am 10.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,906 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

