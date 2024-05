EON SE Aktie News: EON SE zieht am Dienstagmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 12,74 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 12,74 EUR. Bei 12,75 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 550.656 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,03 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,28 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 22,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,07 EUR.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ein EPS von -0,76 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,25 Prozent zurück. Hier wurden 24,44 Mrd. EUR gegenüber 34,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

