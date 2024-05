EON SE Aktie News: EON SE macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 12,88 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 12,88 EUR. Bei 12,89 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 12,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.476.966 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,16 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Mit Abgaben von 19,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,07 EUR.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 24,44 Mrd. EUR, gegenüber 34,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,25 Prozent präsentiert.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

