EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag an Boden

Das Papier von EON SE konnte um 07.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 7,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 8,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,91 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.604.172 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 2,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,21 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 11.05.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.507,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 18.402,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.08.2022 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,886 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images