EON SE Aktie News: EON SE gibt am Freitagnachmittag ab

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 11,28 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 11,28 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 11,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,39 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.205.314 Aktien.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,00 Prozent. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 29.507,00 EUR eingefahren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,972 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie mit Minus: Fitch bestätigt E.ON-Rating mit "BBB+" und stabilen Ausblick

Juni 2023: Experten empfehlen EON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf