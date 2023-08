EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 10,99 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 10,99 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 10,94 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 573.192 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 33,73 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,25 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 33.543,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

