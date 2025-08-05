DAX23.940 +0,1%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Aktienkurs aktuell

EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Minus

07.08.25 09:24 Uhr
EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 16,36 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,39 EUR -0,08 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 16,36 EUR nach. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,35 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.739 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,39 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.05.2025. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 25,22 Mrd. EUR gegenüber 22,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Siemens Energy-Aktie rutscht ab: JPMorgan erwartet Aufstieg von Siemens Energy in den EuroStoxx 50

Experten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für EON SE-Aktie

Bildquellen: E.ON

