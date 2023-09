EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 11,33 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,33 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,34 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 960.305 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 55,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,25 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,940 EUR je Aktie aus.

