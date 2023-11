EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich EON SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,37 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 11,37 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.259.991 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,14 Prozent. Am 09.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 33,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,16 EUR an.

Am 09.08.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 18.817,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 23.338,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

