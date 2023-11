EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 11,25 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 11,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,26 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 108.077 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Gewinne von 9,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 24,54 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,16 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

