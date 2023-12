EON SE Aktie News: EON SE am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 12,40 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 12,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.187.060 Stück.

Bei 12,45 EUR markierte der Titel am 07.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 8,89 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Mit Abgaben von 28,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,30 EUR.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 16.883,00 EUR, gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,27 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,13 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

