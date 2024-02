EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 12,06 EUR nach.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 12,06 EUR nach. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,02 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,11 EUR. Bisher wurden heute 542.105 EON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 13,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 28.748,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je EON SE-Aktie.

