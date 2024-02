EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,15 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,15 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,18 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.158 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 10.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,87 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 13,20 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

