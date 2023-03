EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EON SE

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 10,24 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 10,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.628.977 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,20 EUR erreichte der Titel am 16.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,57 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,86 EUR.

Am 09.11.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28.748,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte EON SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2022 0,976 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Energiepreisbremsen bei Gaspreis und Strompreis greifen

Uniper-Aktie etwas höher: Uniper findet neuen Chef - LNG-Terminal wegen technischem Problem kurzzeitig abgeschaltet

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images