EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 10,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 151.402 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.03.2022 auf bis zu 11,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,84 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 40,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.748,00 EUR im Vergleich zu 15.047,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,976 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

