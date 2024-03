EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 12,01 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 777.676 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,58 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 10,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 19,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,530 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,16 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

