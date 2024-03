EON SE Aktie News: EON SE gibt am Vormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,94 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,94 EUR nach. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,91 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189.791 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. Gewinne von 7,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,07 EUR am 13.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,67 Prozent sinken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,510 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,530 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 13,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

