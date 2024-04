EON SE Aktie News: EON SE verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 12,36 EUR ab.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 12,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.398 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 13,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 18,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,551 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 13,70 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 34.067,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.05.2024 gerechnet. EON SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

