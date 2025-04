EON SE Aktie News: EON SE am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 13,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Bei 13,76 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 13,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.057.728 EON SE-Aktien.

Am 04.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 23,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,572 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,10 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23,84 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

