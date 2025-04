EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 13,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 13,48 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,38 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 443.944 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 14,77 EUR erreichte der Titel am 04.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 9,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,572 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,10 EUR aus.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber -0,25 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 präsentieren. EON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Handel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste