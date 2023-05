EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel E.ON 12,08 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 12,11 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,15 EUR an. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.243.209 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,19 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,62 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 66,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.03.2023. Umsatzseitig wurden 28.748,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 15.047,00 EUR umgesetzt.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,915 EUR im Jahr 2023 aus.

E.ON-Aktie: Experten empfehlen EON SE im April mehrheitlich zum Kauf

RWE-Aktie wenig bewegt: RWE bekräftigt Pläne für Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken - E.ON-Beteiligung bleibt

Energiespartipp bei hohen Strompreisen: Gemeinsam wohnen kann Strom sparen

