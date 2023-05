EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel E.ON 12,13 EUR

Die EON SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,09 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,09 EUR. Mit einem Wert von 12,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.228 EON SE-Aktien.

Bei 12,19 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 66,07 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,73 EUR aus.

EON SE gewährte am 15.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 126,40 Prozent auf 34.067,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 15.05.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 0,915 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

