EON SE Aktie News: EON SE zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,2 Prozent auf 12,93 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 584.945 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 13,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 0,81 Prozent niedriger. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,07 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

