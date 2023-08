EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 11,14 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 11,14 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,23 EUR. Bei 11,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.282.814 Aktien.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Mit Abgaben von 34,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,25 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.543,00 EUR – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 29.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2023 aus.

