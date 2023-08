EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,08 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 11,08 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 139.030 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 34,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,25 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.543,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je EON SE-Aktie.

