Blick auf Aktienkurs

EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag gefragt

08.10.25 09:28 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 16,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,34 EUR 0,22 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von EON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 16,24 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 16,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.310 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,94 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: E.ON

