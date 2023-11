EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Verlusten

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 11,20 EUR.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 11,20 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,15 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 264.507 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,29 EUR) erklomm das Papier am 09.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 8,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 09.08.2023. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 18.817,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

