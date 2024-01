EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Mittag positiv

Kurs der EON SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 12,73 EUR nach oben.

Das Papier von EON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 12,73 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.022.402 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 0,59 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,72 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 30,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

