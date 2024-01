EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag kaum bewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,56 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,56 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 12,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,56 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.881 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2023 bei 9,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,84 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.748,00 EUR gelegen.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,14 EUR je Aktie.

