EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,90 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 11,90 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 11,83 EUR. Bei 12,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.232.373 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 7,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.02.2023 bei 9,87 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,529 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,20 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,15 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

