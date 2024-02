EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag schwächer

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 11,99 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,99 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,95 EUR. Bei 12,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 186.780 Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,76 Prozent wieder erreichen. Am 10.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 17,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,510 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,529 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,20 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2023 aus.

