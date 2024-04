EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von EON SE

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 12,39 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 12,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,39 EUR. Bei 12,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.190 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 5,17 Prozent zulegen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 18,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 13,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 50,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.067,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Neue Analyse: UBS AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine EON SE-Anlage von vor 10 Jahren eingebracht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen