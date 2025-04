EON SE Aktie News: EON SE steigt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 13,99 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,99 EUR. Bei 13,99 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.678.080 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2025 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,58 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 25,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,572 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. EON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

