EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 13,74 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 13,74 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 13,71 EUR. Bei 13,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 381.980 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 24,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,572 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 15,10 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

