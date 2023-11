EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 11,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 11,37 EUR zu. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 11,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.930.093 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,29 EUR) erklomm das Papier am 09.05.2023. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 7,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 25,36 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,20 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16.883,00 EUR, gegenüber 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,66 Prozent präsentiert.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie gibt nach: E.ON erwartet in Q4 Ergebnisbelastung wegen Preissenkungen - Gewinnplus in ersten neun Monaten

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: So performt der DAX aktuell