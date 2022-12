EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Freitagmittag vor

Um 12:22 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 9,19 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 9,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 534.945 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,75 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 10,76 EUR.

Am 09.11.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 28.748,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 15.047,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,928 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

