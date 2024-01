EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 12,73 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 12,73 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 685.436 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 0,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 30,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,84 EUR an.

EON SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,14 EUR je Aktie.

