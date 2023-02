EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 9,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 9,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,95 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.156.939 Stück gehandelt.

Am 18.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit Abgaben von 35,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 10,77 EUR.

Am 09.11.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.047,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,943 EUR fest.

