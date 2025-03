Aktie im Blick

EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

10.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 12,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 12,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 13,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.598.833 EON SE-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,82 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,30 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,07 EUR. EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026. Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben Schwacher Handel: DAX notiert schlussendlich im Minus Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag

